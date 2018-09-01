Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da konuştu: Pazartesi önemli kararlar alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da yüksek düzeyli iş birliği toplantısı sonrası mevkidaşı Jeenbekov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye, Kırgızistan arasındaki ilişkilerin hak ettiği düzeye ulaşması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Pazartesi günü Türk Konseyi'ne katılarak önemli kararlar alacağız.

Ekonomik ilişkilerle desteklenmeyen her işbirliği zayıflamaya mahkumdur.

Birikimlerimizi Kırgızistan ile paylaşmayı arzu ediyoruz.

FETÖ ile mücadele başlıca gündem maddemizi oluşturdu.

Kırgızistan'daki FETÖ varlığıyla mücadele edilmesi başlıca gündemimizi oluşturdu.

FETÖ'yü Kırgızistan için bir tehdit olmaktan çıkaracağız.

Siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda atabileceğimiz adımları görüştük.

FETÖ ile mücadele konusunda atılacak adımları da değerlendirdik. Görüşmelerimizde FETÖ ile mücadele başlıca gündem maddemizi oluşturdu.

FETÖ ile mücadele konusunda biz Kırgizistan'ın bizim yaşadıklarımızı yaşamasını istemeyiz.