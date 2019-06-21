Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü İstanbul halkı önümüzdeki 5 yıl boyunca kendisini yönetecek büyükşehir belediye başkanını seçecek. Bu ülkenin akademisyenleri, iş adamları, sanatçıları, sporcuları, kanaat önderleri olarak sizler, İstanbul'u yönetmek içi

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