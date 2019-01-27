Cumhurbaşkanı Erdoğan parti teşkilatlarını uyardı: Bir gece ansızın arayabilirim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yemekte parti teşkilatlarına seslenerek, 31 Mart seçimleri için uyarılarda bulundu.27 Ocak 2019 Pazar 19:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yemekte parti teşkilatlarına seslendi.
Bazı teşkilat üyelerini telefonla arayarak nerede görev yaptıklarını sorduğunu aktaran Erdoğan, teşkilat üyelerini 31 Mart seçimleri için uyararak kendilerini her an arayabileceğini dile getirdi.
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