Cumhurbaşkanı Erdoğan parti teşkilatlarını uyardı: Bir gece ansızın arayabilirim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yemekte parti teşkilatlarına seslenerek, 31 Mart seçimleri için uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yemekte parti teşkilatlarına seslendi. Bazı teşkilat üyelerini telefonla arayarak nerede görev yaptıklarını sorduğunu aktaran Erdoğan, teşkilat üyelerini 31 Mart seçimleri için uyararak kendilerini her an arayabileceğini dile getirdi.

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