Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay'dan ayrıldı

ASUNCION (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 23.15'te başkent Asuncion'dan Venezuela'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvio Pettirossi Havalimanı'ndan, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, Paraguay Devlet Törenleri ve Protokol Genel Müdürü Federico A. Gonzales, Mihmandar Tuğgeneral Juan Ramon Meza Gomez, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Asuncion Fahri Konsolosu Ana Manuela ve Ciudad del Este Fahri Konsolosu Alejandro Mohammed Mana tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Venezuela'ya gitmek üzere Paraguay'dan ayrıldı.