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Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'da

Erdoğan, kendisine Devlet Nişanı takdim edildiği temaslarının ardından Lopez Sarayı'ndan ayrılırken, dışarıda bekleyen Türk vatandaşları ile sohbet etti

02 Aralık 2018 Pazar 21:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'da

ASUNCION (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a resmi ziyaret için geldiği Paraguay'da Devlet Nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile başkent Asuncion'daki tarihi hükümet binası Lopez Sarayı'nda gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşme sona erdi.

Erdoğan'a, Benitez tarafından heyetler arası görüşmeye geçilmeden önce Devlet Nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk heyeti bu görüşmelerin ardından saraydan ayrıldı.

- Erdoğan kendisini bekleyen Türk işçilerle konuştu

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lopez Sarayı'ndan çıkarken, kendisini uzun süre dışarıda bekleyen bir grup Türk vatandaşı ile de sohbet etti.

Başkentte çalışan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili duygu ve düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

Vatandaşlardan Mehmet Uzunalp, "Başkanımızı dört gözle bekledik. Bugün onun için buraya özellikle geldik, kendisini yakından görüp sohbet etmeyi çok istiyoruz. Yapılanları takdir ediyoruz ve biz her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye selamlarını ileten Türk vatandaşları, aracına binmeden önce Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 21:25
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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