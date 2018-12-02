Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'da

ASUNCION (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay'da Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkent Asuncion'daki tarihi hükümet binası Lopez Sarayı'na makam aracıyla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan saray kapısında Benitez ve eşi Silvana Lopez Moerira Bo tarafından karşılandı.

Bu sırada Paraguay'da çalışan ve sarayın karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı görmek için bekleyen Türk vatandaşları, yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını sallayarak, Türkiye ve Erdoğan lehine sloganlar attı.

Lopez Sarayı'nın bahçesinde düzenlenen ve iki ülke milli marşlarının çalındığı resmi törenin ardından, Erdoğan ve Benitez baş başa görüşmeye geçti.



