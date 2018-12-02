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Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'a geldi

02 Aralık 2018 Pazar 18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'a geldi

ASUNCION (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 18.15'te Paraguay'ın başkenti Asuncion'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvio Pettirossi Havalimanı'na gelişinde, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, Paraguay Devlet Törenleri ve Protokol Genel Müdürü Federico A. Gonzales, Mihmandar Tuğgeneral Juan Ramon Meza Gomez, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Asuncion Fahri Konsolosu Ana Manuela ve Ciudad del Este Fahri Konsolosu Alejandro Mohammed Mana tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Asuncion'a geldi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 18:49
  1. Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni
  2. Silvio Pettirossi Havalimanı
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy

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