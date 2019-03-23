Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan halkının milli gününü kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Şahsım ve milletim adına, Pakistan Milli Günü münasebetiyle kardeş Pakistan halkını tebrik ediyorum"23 Mart 2019 Cumartesi 21:19
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan halkının milli gününü kutladı.
Pakistan Milli Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda Erdoğan, "Şahsım ve milletim adına, Pakistan Milli Günü münasebetiyle kardeş Pakistan halkını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını Türkiye ve Pakistan bayrakları eşliğinde paylaştı.
YORUM YAZ