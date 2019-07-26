Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.26 Temmuz 2019 Cuma 17:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.
Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade ederek saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyip, dost ve kardeş Pakistan halkına taziyelerini iletti.
Ayrıca, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.
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