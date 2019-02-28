Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Erdoğan ve İmran Han görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

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