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Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullanmak üzere Üsküdar’daki Saffet Çebi Orta Okulu’na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullanmak üzere Üsküdar’daki Saffet Çebi Orta Okulu’na geldi.

31 Mart 2019 Pazar 13:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullanmak üzere Üsküdar’daki Saffet Çebi Orta Okulu’na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullanmak üzere Üsküdar’daki Saffet Çebi Orta Okulu’na geldi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:57
  1. doğa

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