Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu İstanbul'da kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını Üsküdar'da kullandı

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