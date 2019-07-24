Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir."
24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:38
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