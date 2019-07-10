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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyo

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyo
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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:00
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