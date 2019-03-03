Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu mitinginde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu mitingindeki konuşmasında, "Paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda eğen

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