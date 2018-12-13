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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz."

13 Aralık 2018 Perşembe 14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz."
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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