Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar bizim misyon şeflerimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır.

"Türkiye'nin misyon şefleri olarak görüyoruz"

Mezun olup ülkesine dönen evlatlarımızla irtibatı koparmamalıyız. Biz sizleri ülkenize döndüğünüz zaman, Türkiye'nin misyon şefleri olarak görüyor, öyle görmek istiyoruz.

Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı.

Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniversite, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor. Pek çok sivil toplum kuruluşumuzun da yurt içinde ve dışında benzer atılımları olduğunu biliyoruz. Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır.

"Hep birlikte yeni dünya ile başa çıkabilecek yöntemler geliştirmeliyiz"

Vicdanın, ahlakın, merhametin, adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız.

Elbette tarihi geri saramaz, olana olmamış gibi davranamayız. Bize düşen, gelişmeleri ilkelerimiz çerçevesinde yönlendirmeye çalışmaktır.

Artık alternatif medya kaynaklarından da sesimizi duyurabiliyoruz. Bu süreçte meselelere bakışımız dönüşüm geçiriyor. Hep birlikte yeni dünya ile başa çıkabilecek yöntemler geliştirmeliyiz.

"Daha önce yapılan yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz"

Daha önce yapılan yanlışları düzeltmeye gayret ediyoruz. Son 17 yılda çok büyük mesafe aldık. Ülkemizi pek çok alanda ileriye taşıdık.

Bugün Filistin davasını savunan, Afrika'ya el uzatan, Ortadoğu ve Balkanlar'da kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye var.

Haksızlık, hukuksuzluk karşısında sesini yükselten bir Türkiye varsa, bu bizim dönemimizde olmuştur.

"Onurlu duruşumuzu muhafaza edeceğiz"

Onurlu duruşumuzu hem kendimiz, hem dostlarımız için sonuna kadar muhafaza edeceğiz.

"Genç kardeşlerim, sizler tarih boyunca..."

Genç kardeşlerim, sizler tarih boyunca mazlumlara kucak açmış bir milletin topraklarında bulunuyorsunuz.

Biz geçmişteki zaferlerimizi anarken, geleceğimiz için de dersler çıkarmayı tercih ederiz.

"İntikam değil adalet peşindeyiz"

Vatanımızı korurken de, yurt dışında terörle mücadele ederken de, zulümlere tepki koyarken de, intikam değil adalet peşindeyiz.

Eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz.

Bize yönelik haksızlıklarla mücadele ederken; Hukuk, demokrasi, ahlak ve meşruiyet zemininden kesinlikle ödün vermeyeceğiz.