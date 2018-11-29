Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı... Resmen yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Danıştay üyeliğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Lütfiye Akbulut seçildi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına Adnan Gayhan, Hüseyin Yazıcı ve Ahmet Çapoğlu atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Hilmi Gül, Gökhan Kırdı, Ayhan Gacar, Kübra Dolaş, Sezgi Alpaslan, Zeynep Güner, Yusuf Oğuz Dündar, Hasan Çağlayankaya, Samet Doğan, Asuman Salman, Fatih Diler, Reha Bertan Günay, Bünyamin Kırbıyık, Onur Eminoğlu, Gencay Genç ve Tevfik Tulum'un atamaları gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.