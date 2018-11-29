0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı... Resmen yayınlandı

Danıştay üyeliğine seçme ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

29 Kasım 2018 Perşembe 06:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı... Resmen yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Danıştay üyeliğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Lütfiye Akbulut seçildi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına Adnan Gayhan, Hüseyin Yazıcı ve Ahmet Çapoğlu atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Hilmi Gül, Gökhan Kırdı, Ayhan Gacar, Kübra Dolaş, Sezgi Alpaslan, Zeynep Güner, Yusuf Oğuz Dündar, Hasan Çağlayankaya, Samet Doğan, Asuman Salman, Fatih Diler, Reha Bertan Günay, Bünyamin Kırbıyık, Onur Eminoğlu, Gencay Genç ve Tevfik Tulum'un atamaları gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 06:45
  1. İstanbul
  2. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
  3. danıştay
  4. resmi gazete

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudilere kötü haber! Kritik adım atılıyor...
    1. Suudilere kötü haber! Kritik adım..
    2. 'İsrail'in yıkımları barış getirmeyecek'
    3. 'Milyonlarca Yemenli aç uyuyor'
    4. O isim çok tartışılmıştı... Trump 'af'..
    5. Trump'tan o isme 'af' sinyali!
    6. 6 milyon çalışanı ilgilendiriyor!..
    7. Tamamen yerli ve milli! Emniyete..
    8. Suudi Arabistan'dan kritik petrol mesajı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı.....
    10. Çin'den flaş karar! 'Tüm dünyaya..
    11. Fed Başkanı'ndan 'faiz' açıklaması
    12. Ve başladı...
    13. 13 yaşındaki iki çocuğun oyunu feci..
    14. Kaza yapan sürücü: Anam babam beni..
    15. Polisler vatandaşları gördü uyardı:..
    16. Trump ve veliaht prense şok suçlama
    17. 'Trump ile o konuyu görüşeceğiz'
    18. Beşiktaş'tan sürpriz sağ bek atağı!..
    19. Fernando Muslera'dan maç sonu..
    20. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Dövizde manipülasyon yapan 16 bankaya milyar dolarlık dava
    Dövizde manipülasyon yapan 16 bankaya milyar dolarlık dava