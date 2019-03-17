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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz

17 Mart 2019 Pazar 12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:14
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