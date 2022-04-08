Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beşiktaş'ta gittiği öğrenci evinde iftarını açtı. İbrahim Kalın'ın da eşlik ettiği iftar yemeğinde samimi görüntüler ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta bir öğrenci evine misafir olarak öğrencilerle iftar yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta bir öğrenci evine misafir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a öğrenci evinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.
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Öğrencilerle iftar açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezanın okunmasıyla birlikte sohbet ettiği 7 öğrenciyle birlikte iftar yaptı.