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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak"

12 Mart 2019 Salı 12:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak"

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:49
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