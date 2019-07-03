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Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahitliği yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah törenine katıldı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahitliği yaptı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah törenine katıldı.

Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nin ardından, eşi Emine Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah töreninin yapıldığı otele geldi.

Çiftin nikahı Çankaya Müftüsü Ali Gülden tarafından kıyıldı. Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını geline verdi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:08
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  3. Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah töreni

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