Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin nikahında şahitlik yaptı

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