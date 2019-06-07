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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin nikahında şahitlik yaptı

07 Haziran 2019 Cuma 20:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin nikah şahidi oldu.

Futbolcu Mesut Özil, Amine Gülşe ile Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel'de dünyaevine girdi.

Çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıyarken, nikah şahitliklerini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etti.

Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor ve sanat camiasından önemli isimler de katıldı.


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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 20:56
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Düğün
  3. Mesut Özil
  4. Nikah Şahidi

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