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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin oğlunun nikah şahidi oldu- Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptı

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

DENİZLİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin oğlunun nikah şahidi oldu.

Erdoğan, Atilla Zeybekci ve Elif Sertkan çiftinin nikah töreni için İstanbul'dan Denizli'ye geldi.

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kıydığı nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şahitlik yaptı.

Düğün töreninde, TBMM Başkanı Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:09
  1. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

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