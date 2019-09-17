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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

17 Eylül 2019 Salı 19:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.

Erdoğan, TFF Başkanı Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile görüştü..

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 19:40
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Türkiye Futbol Federasyonu
  3. Nihat Özdemir
  4. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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