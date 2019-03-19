Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Niçin mücadele ediyoruz, sadece 3-5 belediye başkanlığı veya eksik veya fazla almak için bu kadar çalışılır mı? Eğer öyle olsaydı muhalefetin bizim 71 miting yaptığımız yerde 171 miting yapması gerekirdi.