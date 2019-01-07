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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'taki makalesinde, "ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilme kararı alarak doğru bir adım attı" ifadesini kullandı.
07 Ocak 2019 Pazartesi 23:33
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 23:33
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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