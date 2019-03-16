Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne şanlı tarihimizin yok sayılmasına ne de kontrollü darbe iftiralarıyla bedelini kanla ödediğimiz zaferlerin değersizleştirilmesine göz yumarız. Hele hele cumhuriyeti övme kılıfı altında ecdadımıza hakaret edilmesine asla izin ver

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