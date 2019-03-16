Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne şanlı tarihimizin yok sayılmasına ne de kontrollü darbe iftiralarıyla bedelini kanla ödediğimiz zaferlerin değersizleştirilmesine göz yumarız. Hele hele cumhuriyeti övme kılıfı altında ecdadımıza hakaret edilmesine asla izin ver
16 Mart 2019 Cumartesi 21:35
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 21:35
YORUM YAZ