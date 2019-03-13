0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz ne Mescid-i Aksa'nın, Kubbet-üs Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz. Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Uluslararası bütün görüşmeleri sürdürüyor."

13 Mart 2019 Çarşamba 14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz ne Mescid-i Aksa'nın, Kubbet-üs Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz. Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Uluslararası bütün görüşmeleri sürdürüyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pamukkale’de ‘Sosyal Market’ 5 bin kişiye ulaştı
    1. Pamukkale’de ‘Sosyal Market’ 5 bin..
    2. Başkan Toçoğlu, SESOB toplantısına..
    3. Evinde bin 624 adet uyuşturucu hap ele..
    4. BES fonu istatistikleri
    5. Okul bahçeleri renklendirildi
    6. İncesu Belediyesi çocukları..
    7. Üniversiteden Kilis Çiftçisine Yerli..
    8. Amasya’da yolcu otobüsü ile kamyon..
    9. Kaptanlara ve yolculara sigorta
    10. Erzincan’da deprem şehitleri dualarla..
    11. Nijerya’da yüzlerce kişi çöken binanın..
    12. Denizlili sporcu karate turnuvasında..
    13. Gaziantep’te sıpaya akıl almaz işkence
    14. Genç girişimcilere 200 bin TL hibe..
    15. Özel öğrencilerden özel sergi
    16. Alan ”Zonguldak için gereğini yapmak..
    17. Balıkesirspor’a 6 puan silme ve..
    18. Uyuşturucu baskını yapılan evde..
    19. Hizmete giren Gebze-Halkalı Banliyö..
    20. Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!