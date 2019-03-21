Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılma yönünde aldığı kararın, Kazak halkı ve devleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.