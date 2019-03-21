Cumhurbaşkanı Erdoğan Nursultan Nazarbayev ile görüştü Başkan Erdoğan, Kazakistan'ın birinci Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü. Ayrıntılar Geliyor...

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