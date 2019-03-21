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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile görüştü

Erdoğan, Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılma yönünde aldığı kararın, Kazak halkı ve devleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile görüştü

Erdoğan, Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılma yönünde aldığı kararın, Kazak halkı ve devleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:53
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