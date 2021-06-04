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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıklıyor! - Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Yeniakit Publisher
2021-06-04 20:15:00 - 2021-06-04 20:22:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Kıymetli Zonguldaklılar, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Zonguldak'ta bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cuma namazını hemen akabinde açılışını yaptığımız Uzun Mehmet Camii'nde kıldık.

Bu camimizin şehrimize kazandırdığı mehabet önemli bir medeniyet eseri olarak Zonguldak'ımıza farklı bir zenginlik kazandıracaktır.

Buradan Zonguldak Belediyemize, süreci yakından takip ettiği için teşekkür ediyor, belediyemizi de ziyaret etmek suretiyle şehrimizde yapılan hizmetleri, projeleri dinleme imkanını bulduk. Denizkurdu 2021 tatbikatına bağlanarak kahraman askerlerimize başarılar diledik.

Denizkurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetimizi görme ve geliştirme imkanı elde ediyoruz. Barbaros, Turgut Reis, Seydi Ali Reis, Oruç Reislerin torunlarının daha nice zaferlere imza atacaklarına inanıyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

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