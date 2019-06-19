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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar."

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar."
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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:56
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