Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsizleştirmeye, önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. 31 Mart'ın sıradan, basit, olağan bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ülkemizin yüz yüze bulunduğu tehdit ve tehlikelerden asla bahse

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