0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın cehennem"

20 Haziran 2019 Perşembe 16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın cehennem"
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump: Çok büyük bir hata yaptılar
    1. Trump: Çok büyük bir hata yaptılar
    2. Osmaneli’den ipek üretimi atağı
    3. Tarihi butik otel kır düğünlerine ev..
    4. Trabzonspor'dan Altınordu'ya cevap
    5. Pensilvanya’da silahlı saldırı: 10..
    6. FETÖ’nün yeni eğitim yapılanmasında..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. "Sermaye piyasalarındaki algıyı..
    9. Tepebaşı Belediyesinde Akıllı Şehir..
    10. Bahçelievler'de toplu açılış töreni
    11. Özel misafirler "gül" gibi bir gün..
    12. Madem belediye çalışanlarını..
    13. Gercüş’te menfezlere patlayıcı..
    14. Eniştesini öldüren kadına 12 yıl 6 ay..
    15. Mültecilerin yaşam azmi sahneye taşındı
    16. Seçim yolculukları başladı
    17. Türk mobilya yüzeyi üreticisinden 100..
    18. Peygamberimizle (S.A.V) aynı gün..
    19. KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı tanıtıldı
    20. Mahallelere hizmet seferberliği
    21. Evkur Yeni Malatyaspor, Moryke Fofana..
    22. Üniversite kontenjanları belli oldu
    23. TBMM Genel Kurulu
    24. FETÖ'nün "Marmara bölge imamı"na 11..
    25. BEÜ2018-2019 Akademik yılı mezuniyet..
    26. Kaygan yolda kontrolden çıkan tır,..
    27. Çakırlar Çayı nefes alacak
    28. Batmanlı öğrencilerin ziyareti..
    29. PMYO ile nasıl polis olunur? 2019..
    30. Hindistan'da fil saldırısı: 2 ölü
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!