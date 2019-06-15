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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile bir araya geldi

DUŞANBE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen zirvedeki oturum sonrası ikili görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, zirve kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:36
  1. Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı
  2. devlet ve hükümet başkanları zirvesi
  3. Duşanbe
  4. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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