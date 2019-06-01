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Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs durağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret etti- Erdoğan, ziyareti sırasında diyalog kurduğu ve "Ben senin sigara ile ölümünü istemiyorum" dediği bir minibüs şoföründen sigarayı bırakacağının sözünü aldı

01 Haziran 2019 Cumartesi 04:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs durağını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da minibüs durağını ziyaret ederek şoförlerle çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret etti. Burada çay içip şoförlerle sohbet eden Erdoğan, bir gencin ricası üzerine yakınıya görüntülü konuştu, başka bir vatandaşın da akrabasıyla telefonla görüştü.

Çevredeki vatandaşlar Erdoğan'a ilgi gösterirken, yaşlı bir kadın Erdoğan'ın boynuna sarıldı.

Yanına gelen çocuklara oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kucağındaki yavru köpekle yanına oturan bir gençle de sohbet etti.

- Erdoğan sigara bıraktırdı

Erdoğan daha sonra yakındaki bir büfeyi ziyaret ederken, vatandaşlarla ve şoförlerle fotoğraf çektirdi.

Bu arada, burada Zeki Kaya isimli minibüs şoförünün gömlek cebindeki sigara paketini gören Erdoğan, paketi eline alarak Kaya'dan sigarayı bırakmasını istedi.

Paketin üzerindeki "Sigara içmek öldürür" yazısını okuyan Erdoğan, "Ben senin sigara ile ölümünü istemiyorum" dedi.

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigarayı bırakacağının sözünü verdi.


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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 04:27
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Gebze – Harem minibüsçüleri
  3. Üsküdar

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