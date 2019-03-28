Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletiyle beraber yürüyen bir siyasetçiyi sindirebilecek hiçbir fani güç yoktur, bunu böyle bilesiniz. Vatandaşıyla aynı safta duran, aynı hedefe koşan bir devlet adamını durdurabilecek hiçbir engel yoktur. Kardeşlikle, dayanışmay

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