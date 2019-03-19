Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz meydanı 31 Mart'ta da bunlara bırakmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kalbimle inanıyorum ki bir kez daha başaramayacaklar. Milletimiz meydanı 31 Mart'ta da bunlara bırakmayacak.
19 Mart 2019 Salı 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kalbimle inanıyorum ki bir kez daha başaramayacaklar. Milletimiz meydanı 31 Mart'ta da bunlara bırakmayacak.
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