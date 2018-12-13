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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bizden bahane değil hizmet bekliyor, hayat standardını yükseltecek adımlar atmamızı bekliyor. Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma, vaktimizi boşa geçirme lüksü yoktur."

13 Aralık 2018 Perşembe 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bizden bahane değil hizmet bekliyor, hayat standardını yükseltecek adımlar atmamızı bekliyor. Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma, vaktimizi boşa geçirme lüksü yoktur."
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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