Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet ittifakı) Kendilerine ne ad verirlerse versinler içinde Kandil'in, Pensilvanya'nın ülkemize husumeti aşikar tüm çevrelerin olduğu böylesi bir ittifakın yerli ve milli olması mümkün değildir."

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