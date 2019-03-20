Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet bu oyunu gördü, tezgahın şifrelerini çözdü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet bu oyunu gördü, tezgahın şifrelerini çözdü. Artık olanı olmamış sayamazsınız, hakikati hakaretle örtemezsiniz, gerçeği yalanla kapatamazsınız, güneşi balçıkla sıvayamazsınız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet bu oyunu gördü, tezgahın şifrelerini çözdü. Artık olanı olmamış sayamazsınız, hakikati hakaretle örtemezsiniz, gerçeği yalanla kapatamazsınız, güneşi balçıkla sıvayamazsınız.

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