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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanlar şu anda gayet iyi"

23 Şubat 2019 Cumartesi 21:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanlar şu anda gayet iyi"

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 21:31
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