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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart Pazar günü Mersin’e gidiyor.

07 Mart 2019 Perşembe 11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’e gidiyor

MERSİN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart Pazar günü Mersin’e geliyor. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan, Mersinlileri, Erdoğan’ın eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında saat 14.00’te yapacağı mitinge davet etti.

 

AK Parti Basın, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Bostan, yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Mart’ta Mersin’e yapacağı ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Mersin olarak ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Bostan, önemli bir seçim sürecine girdiklerini ifade ederek, “Artık 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi son düzlüğe girmiş bulunuyoruz. Biz AK Parti olarak şuna çok inanıyoruz; halka hizmet hakka hizmettir. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi ile şer odaklarına karşı kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakını bu yerel seçimlere de taşıyarak, hizmeti halka, hak için götüreceğiz” dedi.



“Zafer meşalesini cumhurbaşkanımız ateşleyecek”

 

“31 mart gecesi sandıkların açılmasıyla sona erecek yerel seçim maratonunu inşallah partimize ve Cumhur ittifakına yakışır bir şekilde sürdüreceğiz” Bostan, “Bu kapsamda sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart’ta Mersin’e gelerek, seçim sonunda alacağımız zaferin meşalesini ateşleyecek. Bizler de AK Partili kadrolar ve Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı Adayımız Hamit Tuna’nın bu zaferde muvaffak olması için var gücümüzle çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Mersin’e ayrı bir önem veriyor. Her seçim döneminde Mersin’i ziyaret etmeyi ihmal etmiyor, önemli mesajlar veriyor. Bu kez biliyoruz ki, ittifak adayımız ile birlikte seçim sonunda kazanan biz olacağız ve Cumhurbaşkanımızın Mersin ile ilgili hayallerini hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

 

10 Mart Pazar günü eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında bulunan alanda saat 14.00’te yapılacak olan mitinge tüm Mersinlileri davet eden Bostan, şunları kaydetti: “Hem ülke hem de kentimiz için kritik bir seçim olacak. Bu seçim öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği mesajları iyi idrak edebilmek için tüm halkımızı mitinge bekliyoruz. Ve inanıyoruz ki, Mersin halkı her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanını bağrına basacak, o alanı demokrasi festivaline çevirecek. Şimdiden tüm Mersin halkına Cumhur İttifakı adına şükranlarımızı sunuyorum.”

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:22
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