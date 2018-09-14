Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın faiz kararına nasıl tepki verdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası’nın dünkü faiz artırma kararına ilişkin, “Şuan şahsen benim sabır safhamdır ve bu sabır biryere kadar. Çünkü biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizin ağustosta bir anda 7 lira seviyesine yükselmesi başlı başına bir ekonomik suikast girişiminin delilidir." dedi. Başkan Erdoğan Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin şunları söyledi: Bu saldırıyı belirli bir noktada durdurduk. Mücadelemiz amansız bir şekilde sürüyor. Maruz kaldığımız saldırının manivelası kur gibi görülse de asıl darbeyi enflasyon ve faiz olarak alıyoruz. Faizi yöneticiler belirler, enflasyonu yönetici belirlemez. Enflasyon faizin akışı ile oluşur. Merkez Bankası defalarca enflasyonu herkes açıklamıştır ama enflasyon Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Bakıyorsunuz yıl donunda revize ediyor. Madem biliyorsun bu işi... Faiz tutuyor da enflasyon neden tutmuyor. Son olarak Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz artırımını da oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Hadi buyur bağımsızlık. Şu an sabır safham, bu sabır bir yere kadar. Sadece bir kur manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez.”