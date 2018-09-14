0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın faiz kararına nasıl tepki verdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası’nın dünkü faiz artırma kararına ilişkin, “Şuan şahsen benim sabır safhamdır ve bu sabır biryere kadar. Çünkü biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz” dedi.

14 Eylül 2018 Cuma 11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın faiz kararına nasıl tepki verdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası’nın dünkü faiz artırma kararına ilişkin, “Şuan şahsen benim sabır safhamdır ve bu sabır biryere kadar. Çünkü biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizin ağustosta bir anda 7 lira seviyesine yükselmesi başlı başına bir ekonomik suikast girişiminin delilidir." dedi. Başkan Erdoğan Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin şunları söyledi: Bu saldırıyı belirli bir noktada durdurduk. Mücadelemiz amansız bir şekilde sürüyor. Maruz kaldığımız saldırının manivelası kur gibi görülse de asıl darbeyi enflasyon ve faiz olarak alıyoruz. Faizi yöneticiler belirler, enflasyonu yönetici belirlemez. Enflasyon faizin akışı ile oluşur. Merkez Bankası defalarca enflasyonu herkes açıklamıştır ama enflasyon Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Bakıyorsunuz yıl donunda revize ediyor. Madem biliyorsun bu işi... Faiz tutuyor da enflasyon neden tutmuyor. Son olarak Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz artırımını da oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Hadi buyur bağımsızlık. Şu an sabır safham, bu sabır bir yere kadar. Sadece bir kur manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez.”

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 11:57
  1. cumhurbaşkanı erdoğan
  2. merkez bankası faiz kararı
  3. erdoğan merkez bankası faiz kararı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahkeme, Alparslan Kuytul'un 41 yıl hapsini istedi!
    1. Mahkeme, Alparslan Kuytul'un 41 yıl..
    2. Çavuşoğlu açıkladı! Erdoğan- Putin..
    3. İYİ Parti Ankara il başkanı kim oldu?
    4. Ayasofya neden ibadet açılmalı? Murat..
    5. Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi..
    6. İYİ Parti il başkanları kimler oldu?
    7. Erdoğan'dan 'İttifak' açıklaması: Olur..
    8. AYM milyonlarca Müslümanın talebini..
    9. YKS 2018 ek yerleştirme nasıl yapılacak?
    10. Dr. Yavuz Dizdar: Ülkemizin şarbon..
    11. ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih..
    12. Ankara cuma namaz saat kaçta?
    13. İstanbul cuma namazı saati kaçta..
    14. Tekbir getirdik kurşun sıktılar
    15. Doğalgaz verilecek ilçeler hangileri?
    16. İdlib’de ateşkes sağlanıyor mu?
    17. Kosova’daki FETÖ okullarına yargı kıyağı
    18. Bu fuara gelip de gurur duymamak..
    19. Kilidi ‘Başkan’ çözer
    20. Şarbon artmadı, azaldı
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem