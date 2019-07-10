Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkez Bankasında görev değişikliği) 'Faiz' denilen, her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inand

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