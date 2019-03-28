Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Meral Akşener) 250 bin liralık manevi tazminat davası açtım, sadece onunla bırakmayacağım. Bu iş cezai bir süreci gerektiriyorsa, ceza davası da açacağım."

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