Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes Nehri'ne sahip çıkmanız çağrısında bulunuyorum. Atıklarını Menderes Nehri'ne boşaltan her tesis sahibi, kendi evlatlarının geleceğini kirlettiğini bilmelidir. Tüm kurumlarımızdan bu konuya çok daha fazla hassasiyet gösterm

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