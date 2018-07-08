Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te ne zaman saat kaçta yemin edecek?

24 Haziran seçimlerinde 27. Dönem milletvekili olarak seçilen milletvekilleri Meclis’te yemin içti. Sıra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geldi. Cumurbaşkanı seçiminde 52,6 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı sıfatıyla 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16:00’da ilk kez yemin ederek görevine başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı katılacak. Törene katılacak ülkelerin başında Venezuela, Kazakistan, Makedonya, Gine, Somali, Zambiya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna ve Pakistan da bulunuyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin törenin ardından yeni kabine listesini açıklayacak.